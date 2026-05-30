El apetito por el riesgo impulsó a los activos argentinos y el Merval volvió a superar los US$2.100

Si bien persistieron algunas tensiones vinculadas a la relación entre Estados Unidos e Irán, los principales índices de Wall Street cerraron en alza y acompañaron un escenario más favorable para los activos financieros.

Hoy 08:12

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los mercados financieros internacionales atravesaron una semana marcada por una menor presión sobre los precios del petróleo y una mejora en el apetito por el riesgo. Si bien persistieron algunas tensiones vinculadas a la relación entre Estados Unidos e Irán, los principales índices de Wall Street cerraron en alza y acompañaron un escenario más favorable para los activos financieros. En ese contexto, los bonos y las acciones argentinas extendieron su recuperación, mientras el Banco Central continuó acumulando reservas en plena liquidación de la cosecha gruesa.

El petróleo retrocedió pese a las tensiones geopolíticas

Durante la semana, el mercado pasó de descontar un acuerdo rápido entre Estados Unidos e Irán a operar con mayor cautela ante nuevos cruces relacionados con el control del Estrecho de Ormuz y algunas tensiones militares en la región. Sin embargo, a pesar de ese escenario, el petróleo registró una fuerte corrección y el Brent cerró la semana con una caída de 11,5%, finalizando en US$91,6 por barril. De esta manera, alcanzó su menor nivel desde el 5 de marzo y dejó atrás parte de la presión que había generado la incertidumbre geopolítica en las semanas anteriores.

Wall Street cerró en alza y mejoró el apetito por el riesgo

Mientras el mercado seguía atento a la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, los principales índices bursátiles de Estados Unidos lograron cerrar la semana con ganancias. El S&P 500 avanzó 1,4%, el Nasdaq registró una suba de 2,4% y el Dow Jones ganó 0,9%. Este comportamiento estuvo acompañado por un mayor apetito por los activos de riesgo a nivel global, favoreciendo el desempeño de los mercados financieros y generando un contexto más favorable para los activos emergentes.

Bonos y acciones argentinas acompañaron la mejora

En este marco, los activos argentinos tuvieron una semana positiva. Los bonos Globales registraron subas de entre 0,7% y 2,1%, acompañando la mejora observada en los mercados internacionales. Como consecuencia de este movimiento, el riesgo país volvió a perforar el umbral de los 500 puntos básicos, profundizando la recuperación que venía mostrando en las últimas semanas.

La renta variable argentina también mostró un desempeño destacado. El índice S&P Merval avanzó 11,5% y cerró en torno a los US$2.133, coincidiendo con la última semana de presentación de resultados de las compañías que integran el índice. De esta manera, el mercado accionario local volvió a superar la barrera de los US$2.100 por primera vez desde fines de enero, impulsado principalmente por la performance del sector bancario, que se destacó dentro del conjunto de empresas que cotizan en la plaza local.

El Banco Central siguió acumulando reservas

En el frente cambiario, el tipo de cambio oficial spot mostró una variación moderada y aumentó 0,4% durante la semana, cerrando en torno a los $1.408. El movimiento se produjo en un contexto en el que continuó acelerándose la liquidación de la cosecha gruesa, uno de los principales factores de oferta de divisas dentro del mercado cambiario argentino.

En este escenario, el Banco Central mantuvo una fuerte participación compradora y adquirió US$761 millones durante la semana. Con estas compras, la autoridad monetaria acumuló US$2.601 millones durante mayo y alcanzó los US$9.756 millones en lo que va del año. De esta manera, quedó a un paso de alcanzar el objetivo de US$10.000 millones que viene siendo seguido de cerca por el mercado financiero.

Una semana favorable para los activos argentinos

La semana dejó un saldo positivo para los activos argentinos. La caída del precio del petróleo, las ganancias registradas por Wall Street y el mayor apetito por el riesgo a nivel global acompañaron la mejora observada tanto en los bonos soberanos como en las acciones locales. Al mismo tiempo, el proceso de acumulación de reservas continuó avanzando en un contexto marcado por la liquidación de la cosecha gruesa, mientras el mercado siguió de cerca la evolución de los principales indicadores financieros tanto a nivel local como internacional.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

*Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.