Pusineri valoró la actitud de Central Córdoba pese a la derrota ante Vélez: “Dimos la cara”

El DT del Ferroviario analizó la caída en Liniers y destacó el rendimiento de varios jugadores, aunque reconoció la falta de respuestas en el segundo tiempo.

Hoy 02:10

El entrenador de Central Córdoba, Lucas Pusineri, dejó sus sensaciones tras la derrota ante Vélez en Liniers por la fecha 14 del Torneo Apertura y destacó la actitud de su equipo, especialmente en la primera mitad, a pesar del resultado adverso.

“El equipo tuvo un primer tiempo de acuerdo a lo planificado, salvo que a los diez minutos no pudimos defender la primera jugada de riesgo que tuvieron ellos. Así y todo seguimos en partido hasta el final”, analizó el DT, quien remarcó que su equipo logró competir de igual a igual ante uno de los líderes del torneo.

En ese sentido, el técnico del Ferroviario valoró la propuesta ofensiva: “En el primer tiempo propusimos y estuvimos en campo rival, disputándole de igual a igual a Vélez, con situaciones de riesgo y la actitud de ir a buscar, que es lo que pregonamos”.

Pusineri también puso en contexto el momento del equipo: “Veníamos de dos derrotas y es difícil dar la cara en la cancha de un rival con jerarquía como Vélez, que por algo está puntero”.

Sin embargo, el entrenador reconoció que el rendimiento no se sostuvo tras el descanso. “En el segundo tiempo no pudimos encontrar las mismas asociaciones ni el empuje del primer tiempo. Tuvimos algunas situaciones aisladas, pero los cambios no pudieron darnos soluciones y se nos hizo difícil dar vuelta el resultado”, explicó.

Más allá de la caída, el DT rescató el compromiso individual de varios futbolistas: “Tomo nota de jugadores que rindieron con amor propio, como Aguerre, Martínez, Vera, Casermeiro, Mansilla y Cravero, que no venía jugando. Eso es lo que uno pide para poder sacar al equipo de la posición en la que está”.

De esta manera, Central Córdoba deberá enfocarse en recuperarse en las próxima fecha, cuando reciba a Platense el lunes desde las 17.15 en el Estadio Único "Madre de Ciudades".