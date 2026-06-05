El aguinaldo, cada vez más destinado a pagar deudas: advierten sobre el alto endeudamiento de las familias

Si bien los índices inflacionarios muestran una desaceleración, los precios continúan aumentando y eso afecta directamente la capacidad de consumo de los trabajadores.

Hoy 16:14

A pocos días del cobro del medio aguinaldo, desde la Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero (Adecse) señalaron que gran parte de esos ingresos extraordinarios será utilizada para cancelar deudas acumuladas, reflejando el complejo escenario económico que atraviesan muchas familias.

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En diálogo con Noticiero 7, el titular de la entidad, Javier Alexandro, explicó que en un contexto económico estable, una familia que recibe un aguinaldo de 500 mil pesos suele destinar aproximadamente la mitad al pago de compromisos financieros, un 30% al ahorro o inversión y el resto a gastos personales o recreativos.

Sin embargo, aseguró que la realidad actual es muy diferente.

"Hoy prácticamente el 80% del aguinaldo se destina al pago de deudas. La gente tiene un alto nivel de endeudamiento y no ha habido una actualización salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo", sostuvo.

Según Alexandro, si bien los índices inflacionarios muestran una desaceleración, los precios continúan aumentando y eso afecta directamente la capacidad de consumo de los trabajadores.

"El resto del dinero que queda se utiliza para sobrevivir. Muchas familias aprovechan para comprar alimentos, abastecerse o realizar alguna inversión que les permita generar ingresos adicionales", indicó.

Entre esas alternativas mencionó la compra o reparación de motocicletas y vehículos que luego son utilizados para trabajar en aplicaciones de transporte o reparto, una tendencia que refleja la necesidad de complementar ingresos ante la pérdida del poder adquisitivo.

El "microclima" santiagueño

El referente de Adecse destacó que Santiago del Estero presenta una situación particular debido a los bonos extraordinarios que perciben los empleados públicos provinciales.

"Si uno conversa con comerciantes del centro capitalino, todos coinciden en que cuando se pagan los bonos se nota inmediatamente un mayor movimiento comercial", explicó.

En ese sentido, señaló que una parte importante de esos recursos se vuelca al consumo en supermercados, comercios de indumentaria, calzado y otros rubros, generando un alivio temporal para la actividad económica local.

Recomendaciones para el uso del aguinaldo

Alexandro también brindó algunas recomendaciones para quienes recibirán el beneficio en las próximas semanas. Entre ellas, aconsejó evitar mantener el dinero inmovilizado en una caja de ahorro sin generar rentabilidad, no asumir nuevas deudas a largo plazo y desconfiar de inversiones que prometan ganancias extraordinarias.

Además, consideró que, en la medida de las posibilidades, la compra de moneda extranjera puede ser una alternativa para preservar el valor de los ahorros.

Finalmente, advirtió que la situación económica obliga a muchos trabajadores a buscar más de una fuente de ingresos.

"Hoy una persona con un empleo formal, con aportes y contribuciones, en muchos casos no llega a fin de mes. Antes se decía en broma que todavía no cobrabas el aguinaldo y ya lo debías. Ahora directamente ya está gastado antes de cobrarlo", concluyó.