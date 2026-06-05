El Gobierno evalúa alternativas para la despedida pública del Indio Solari mientras crecen los homenajes de sus seguidores

La familia del histórico músico confirmó que habrá un velorio abierto al público, aunque aún no se definió el lugar.

Hoy 16:18

La muerte de Carlos Alberto 'Indio' Solari generó una profunda conmoción en todo el país y abrió un desafío logístico para las autoridades nacionales ante la posibilidad de una multitudinaria despedida pública del artista. La familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confirmó que organizará un homenaje para que sus seguidores puedan darle el último adiós, aunque todavía no se informó dónde se realizará.

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A medida que avanzó la jornada, comenzaron a multiplicarse las muestras de afecto y las convocatorias espontáneas de fanáticos en distintas ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales puntos de encuentro fue la histórica Plaza de Mayo, donde seguidores del músico se concentraron para recordarlo.

Frente a este escenario, en la Casa Rosada se dispusieron medidas preventivas y se reforzó la seguridad en los alrededores del edificio gubernamental. Si bien no se prevén incidentes, las autoridades mantienen coordinación con las fuerzas federales debido a la magnitud de la convocatoria que podría generar la despedida del artista.

Debate sobre el lugar del velatorio

Entre las alternativas que comenzaron a analizarse aparecen distintos espacios con capacidad para recibir a miles de personas. Una de las opciones mencionadas es el Palacio del Congreso, donde históricamente fueron despedidas figuras relevantes de la vida política y cultural argentina.

También surgió la posibilidad de utilizar instalaciones de gran capacidad como Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, aunque desde el área de Cultura señalaron que hasta el momento no existe ningún pedido formal para concretar esa alternativa.

Por otra parte, trascendió que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se puso a disposición de la familia para colaborar con la organización de la ceremonia en caso de que así lo requieran.

Una despedida de alcance nacional

La expectativa crece debido al enorme vínculo que el Indio Solari construyó con su público a lo largo de décadas. Considerado una de las figuras más influyentes del rock argentino, falleció este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, donde atravesaba las secuelas de la enfermedad de Parkinson que había hecho pública años atrás.

Mientras se aguardan precisiones sobre el velatorio, miles de seguidores continúan organizando homenajes y encuentros para despedir a quien fue uno de los máximos referentes de la música popular argentina.