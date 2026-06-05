Investigación por violencia familiar en General Mosconi, Salta

La fiscal penal Lorena Martínez investiga una denuncia de violencia presentada por una mujer de 65 años contra su yerno en General Mosconi, Salta.

Hoy 16:10

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, se encuentra al frente de una investigación relacionada con un hecho de violencia denunciado el 30 de mayo por una mujer de 65 años en General Mosconi.

De acuerdo con la denuncia, la mujer había asistido a un cumpleaños familiar la noche anterior, donde consumió bebidas alcohólicas. Posteriormente, su yerno la trasladó en motocicleta a su hogar, donde ocurrió el suceso violento.

Al descender del vehículo, el hombre supuestamente tomó a la mujer del cabello y la arrojó contra unas malezas, lo que provocó su caída al suelo. La mujer, en un acto de defensa, aseguró que lo golpeó para protegerse.

En un primer momento, la denunciante no reportó lesiones y rechazó ser examinada por un médico. Sin embargo, en horas posteriores, amplió su declaración, indicando que sentía dolores en diversas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza y las costillas.

La mujer también explicó que no podía recordar con precisión lo sucedido debido al impacto que sufrió en la cabeza al caer contra un muro. Afirmó que su yerno la había intimidado para que no revelara lo ocurrido.

Ante la gravedad de la denuncia, la fiscal Martínez ha implementado varias medidas investigativas, que incluyen la asistencia a la víctima por parte del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) y un examen médico por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en Orán.

Además, se han establecido medidas cautelares de protección para la mujer, asegurando su bienestar mientras avanza la investigación sobre este grave caso de violencia de género.