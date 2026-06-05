Scaloni rompe el silencio antes del Mundial: lesionados, lista y equipo para enfrentar a Honduras

El entrenador de la Selección Argentina brindará su primera conferencia desde la llegada del plantel a Estados Unidos, en la previa del amistoso del sábado ante Honduras.

Hoy 15:41

La Selección Argentina ya está en Texas para afrontar el amistoso de este sábado ante Honduras, el primero de los partidos preparatorios antes del Mundial 2026. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en Lionel Scaloni, quien brindará su primera conferencia de prensa desde el inicio de la concentración en Estados Unidos.

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El entrenador hablará este viernes desde las 19.15, hora argentina, a solo 11 días del debut mundialista frente a Argelia. Su palabra llega en un momento clave, con varios temas sensibles sobre la mesa: el estado físico de los lesionados, la posibilidad de cambios en la lista y el equipo que podría parar para el amistoso.

La conferencia se realizará 45 minutos antes del inicio de la práctica abierta para la prensa. Será una oportunidad para conocer de primera mano cuál es el panorama real del plantel en la recta final de la preparación.

La principal incógnita pasa por los futbolistas que arrastran molestias físicas. Durante los primeros entrenamientos en Estados Unidos, el cuerpo técnico decidió administrar cargas y realizar trabajos diferenciados con varios jugadores, una situación que generó atención a menos de dos semanas del debut en la Copa del Mundo.

Uno de los casos que más ruido hizo fue el de Julián Álvarez. El delantero había recibido el alta médica, pero tras participar de un ensayo formal volvió a sufrir inflamación en el tobillo en el que arrastraba un esguince. De todos modos, desde la Selección transmiten tranquilidad y consideran que llegará sin problemas al Mundial.

La AFA informó este jueves que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Lionel Messi evolucionan favorablemente de sus respectivas molestias y dentro de los plazos previstos por el cuerpo médico.

A esa lista también se suma Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo continúa con la mano derecha inmovilizada por la fractura en el dedo anular que sufrió semanas atrás, aunque se espera que esté disponible para el debut mundialista.

Otro de los puntos que podría aclarar Scaloni es si existe alguna posibilidad concreta de realizar cambios en la lista definitiva. Por ahora, desde el cuerpo técnico sostienen que todos los futbolistas llegarán en condiciones, pero la experiencia de Qatar 2022 obliga a mantener cautela hasta último momento.

En aquella previa mundialista, la Selección debió realizar modificaciones por problemas físicos y algunos jugadores que estaban en reserva terminaron ingresando a la nómina final. Por eso, el DT ya tomó medidas preventivas y avisó a Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Emiliano Buendía que estén atentos ante una eventual convocatoria de urgencia.

En principio, no hay señales de cambios inminentes, pero la conferencia permitirá conocer el diagnóstico actualizado de cada caso y el nivel de preocupación puertas adentro del cuerpo técnico.

Además, Scaloni podría dar indicios del equipo que utilizará ante Honduras, un amistoso que servirá para probar variantes, ajustar cargas y empezar a definir certezas de cara al estreno ante Argelia.

Con el Mundial cada vez más cerca, la palabra del entrenador aparece como una instancia clave para despejar dudas y medir el pulso de una Selección que llega como campeona defensora y con la ilusión de pelear nuevamente por el título.