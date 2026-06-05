Murió una beba de 16 meses tras sufrir graves quemaduras mientras estaba al cuidado de la pareja de su madre

La niña permaneció internada durante dos meses a causa de las lesiones. El hecho ocurrió en España y es investigado por la Justicia.

Hoy 16:01

Una beba de 16 meses murió tras sufrir graves quemaduras mientras la bañaba la pareja de su mamá. La mujer dijo a la prensa que cree que lo hizo intencionalmente porque tenía celos de la atención que ella le dedicaba a la nena.

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El dramático caso ocurrió en Sevilla, España. La beba pasó dos meses internada en el hospital Virgen del Rocío hasta que finalmente el pasado viernes murió como consecuencia de una infección derivada de los injertos de piel que intentaron hacerle.

“Como los injertos no eran suyos, eran de piel fallecida, se infectaron e inmediatamente esa infección se le fue a la sangre”, explicó Andrea Burdalo en una entrevistada brindada a los medios locales.

De acuerdo con la información publicada por el portal español 20 Minutos, la nena ingresó al centro de salud con el 60% de su cuerpo quemado. La mamá contó que al principio creyó que se había tratado de un accidente pero con el correr de los días asimiló que el hombre había lastimado a su hija a propósito.

Según contó Burdalo, su pareja se dispuso a bañar a la beba, algo que hacía con frecuencia. En un momento, ella la escuchó llorar e inmediatamente él empezó a decir “la niña se ha quemado, la niña se ha quemado”.

“Inmediatamente fui al cuarto de baño y la veo quemada de arriba a abajo, lo único que no tenía quemado eran las manos y los pies y la parte de la boca”, recordó y detalló: “Lo único que recuerdo es que me fui con mi niña en brazos al dormitorio, vino mi tía y le puso el body como pudo”.

Sobre la reacción de su pareja en ese momento, señaló: “Él estaba totalmente desencajado, decía ‘qué he hecho, me estoy volviendo loco’”. Según relató, el hombre le dijo que se distrajo un momento al intentar buscar una toalla y que fue ahí cuando la nena se acercó al agua caliente y se quemó.

Burdalo explicó que ella no tiene bañera, tiene una ducha plana, y que su hija no caminaba. “El primer día me dijeron los médicos que si hubiese sido un accidente se hubiese quemado un brazo, una manito, no se hubiese quemado las córneas. Mi niña se quedó sin párpados, en la cabeza no le iba a crecer el pelo, se había quedado con una secuela muy grave", relató con la voz entrecortada.

En un principio ella se negaba a creer que su pareja le había hecho daño intencionalmente: “Al principio no me entraba en la cabeza que le podía haber hecho eso a mi hija, pero desde el primer momento el hospital activo el protocolo de maltrato infantil”.

“Los médicos me dijeron que seguramente él la había agarrado de las manitos o que le había tapado la boca para echarle agua. Mi niña no tenía ni jabón, como que él tenía ya la idea de hacer lo que ha hecho”, indicó.

Burdalo dijo que el hombre era muy celoso del tiempo que ella le dedicaba a la beba: “Al principio de la relación todo iba muy bien, pero después empecé a ver actitudes conmigo, el tema de los celos, me decía que me implicaba mucho con mi niña y con el padre de mi niña”.

“No era la primera vez que él la bañaba, la había bañado millones de veces. Yo estuve con él un periodo de seis o siete meses, cuando yo me iba a trabajar él se quedaba con mi niña y nunca hubo ningún problema”, recordó.

Ella no lo creía capaz de tal atrocidad: “Al principio yo tenia contacto con él porque no me entraba en la cabeza que esto podría haber sido intencionado. Al principio tanto él como su familia me preguntaban como estaba todo, pero después dejaron de preguntarme”.

“Se han enterado del fallecimiento de mi hija y lo único que he recibido es un mensaje de la madre, que me habló diciéndome si a mi no me daba pena llamar a su hijo asesino, y yo simplemente le he dicho que a mí la única pena que me da es haber enterrado a mi hija un domingo”, contó.

Burdalo presentó una denuncia contra quien entonces era su pareja y el hecho se encuentra siendo investigado por la Policía Nacional. “Lo único que quiero es que acabe como hija o que lo encierren. Es lo único que pido”, concluyó la mujer.