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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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Espectaculos

Filtraron las estrellas internacionales que acompañarían a Lali en sus shows de River

Una reconocida cantante, actriz y compositora australiana llegaría al país en avión privado, mientras que un destacado artista argentino también sería parte del espectácul

Hoy 16:09

Las sopresas que Lali Espósito le prepara al público que la verá en sus recitales del estadio de River habrían sido develada, luego de que Fede Flowers adelantara las las mega figuras mundiales estarán con ella.

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“Lali misma gestionó la invitación a Kylie Minogue y estará llegando esta noche en su vuelo privado cerca de las 23 hs”, contó el periodista en El Observador.

Conocida como a princesa del pop, es una cantante, compositora y actriz australiana que cuenta con casi 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En los 80′ se hizo famosa por el hit The Loco-motion, y que su hit más viral es Can’t Get You Out Of My Head, con más de 729 millones de reproducciones en YouTube.

Por otra parte, Fede aseguró: “Lo de Charly García está todo cerrado, pero dependerá también de las inclemencias del tiempo del domingo. El entorno no lo quiere exponer”.

Por estas horas, Lali está en pleno ensayo en el Monumental, y además se espera que le realice un homenaje al Indio Solari tras su muerte, gigante que en vida la elogió.

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