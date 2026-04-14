Inicia la Semana de la Ciudad en San Salvador de Jujuy

La Semana de la Ciudad comenzó con un evento en la Plaza Belgrano, celebrando el aniversario de San Salvador de Jujuy.

Hoy 14:40

En la mañana del evento, se llevó a cabo el acto oficial de apertura de la Semana de la Ciudad en la Plaza Belgrano, dando inicio a las celebraciones previas al aniversario de San Salvador de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir, el intendente Raúl 'Chuli' Jorge, y diversas autoridades provinciales y municipales, junto a veteranos de Malvinas, estuvieron presentes en esta ceremonia significativa.

Durante la ceremonia, se realizó el izamiento de las banderas en el recinto de la plaza, marcando el inicio formal de las actividades programadas.

El intendente Jorge destacó que extender las actividades a una semana completa permite valorar la identidad de la capital, ofreciendo el espacio necesario para celebrar su rica historia y cultura.

Además, se brindaron detalles sobre la Serenata a la Ciudad, programada para el sábado 18 en la Ciudad Cultural a partir de las 19:30 hs, donde se espera una gran afluencia de público.

Jorge subrayó que, gracias a la gestión del gobernador Sadir, el evento contará con la actuación principal de Los Tekis, junto a otros artistas destacados, prometiendo una velada inolvidable.

El intendente extendió una cordial invitación a todos los jujeños y turistas para participar en esta celebración y en las diversas actividades que se llevarán a cabo durante la semana.

Finalmente, se anunció que el acto central del 19 de abril tendrá lugar en la Plaza Argañaraz, frente al RIM 20, a las 9:30 hs, seguido del tradicional desfile que se trasladará a la Avenida Forestal del barrio Alto Comedero, cumpliendo un pedido especial de la Federación Gaucha.