Registro histórico de la Taruca en el Parque Nacional Los Cardones

La presencia de la Taruca, un venado andino, fue registrada por primera vez en el Parque Nacional Los Cardones, gracias a un monitoreo con cámaras trampa, lo que refuerza los esfuerzos de conservación en la región.

Hoy 16:27

El reciente monitoreo de fauna en el Parque Nacional Los Cardones ha revelado un hallazgo significativo: por primera vez se ha registrado la presencia de la Taruca (Hippocamelus antisensis) en una zona del parque donde no se contaba con registros previos de esta especie.

Este descubrimiento es fundamental para la investigación y conservación de este Monumento Natural Nacional, que se caracteriza por su diversidad biológica en la región andina.

Según los expertos, la Taruca había estado ausente en el radar de esta área específica, lo que subraya la importancia del uso de cámaras trampa, una herramienta que permite monitorear a las especies sin alterar su hábitat natural.

La implementación de estas cámaras ha proporcionado información crucial sobre la distribución y el comportamiento de la Taruca, ampliando el conocimiento sobre cómo esta especie utiliza el territorio para su supervivencia.

Este esfuerzo forma parte de un compromiso más amplio de Monitoreo, Control y Vigilancia en el área protegida, asegurando la conservación de las especies que habitan el parque y sus alrededores.

Las cámaras trampa se han demostrado como una herramienta invaluable para la obtención de datos científicos relevantes, sin poner en riesgo a la fauna local, y este hallazgo refuerza el compromiso del parque con la protección de la biodiversidad andina.

El Parque Nacional continúa avanzando en la implementación de tecnología de punta para fortalecer sus estrategias de conservación y asegurar el bienestar de la fauna local, como la Taruca, un símbolo de la biodiversidad en la región.