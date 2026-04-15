El gobernador Elías Suárez participó del acto de apertura de la 37° campaña anual de abordaje integral de las adicciones

La actividad se desarrolló en el Fórum con la participación de autoridades, instituciones y estudiantes, en el marco de una política pública orientada a la prevención y el acompañamiento comunitario.

Hoy 12:30

El gobernador Elías Suárez presidió este miércoles por la mañana el acto de apertura de la 37° Campaña Anual de Abordaje Integral de las Adicciones, que se llevó a cabo en el Fórum. Estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Matilde O'Mill; la intendenta de la Capital, Norma Fuentes; y la directora de la DIGAIA, Claudia Tarchini.

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El evento contó con la asistencia de alumnos y docentes de distintos niveles educativos, además de representantes de organizaciones sociales e instituciones intermedias. También participaron referentes de organismos de salud, entre ellos UPAS y CAPS, que integran la red local de atención y prevención.

De manera simultánea, se desarrollaron dinámicas grupales, pausas activas y actividades orientadas al fortalecimiento del liderazgo, con el objetivo de promover la participación, la interacción y el trabajo en equipo entre los asistentes.

Previo al acto central, Suárez recorrió los stands preparados por docentes y alumnos, donde dialogó con los participantes y se interiorizó sobre las experiencias presentadas.

Durante su discurso, el mandatario destacó que la campaña, bajo el lema "Noka Munayki Sapi Alli Pokoy Sinchi" (Yo te quiero de raíces sanas y frutos fuertes), constituye “una política de Estado basada en la voluntad colectiva y orientada al cuidado individual y comunitario”.

Asimismo, advirtió que el consumo problemático es una realidad compleja, y que la falta de prevención puede derivar en situaciones difíciles de revertir. En ese sentido, remarcó la importancia del rol de los jóvenes como protagonistas en la prevención, al tiempo que aseguró que desde el Estado se trabaja con compromiso para enfrentar esta problemática.

También subrayó la necesidad de construir proyectos personales sólidos, al señalar que el mejor consejo para los jóvenes es “aferrarse a sus convicciones y a sus aspiraciones de crecimiento” dentro de un marco adecuado.

En su mensaje, convocó a la comunidad a asumir este desafío de manera colectiva y a no bajar los brazos, al afirmar que “como sociedad vamos a estar todos juntos para poder dar esta batalla”.

Finalmente, ratificó el compromiso del Estado en la prevención y destacó la participación de la sociedad, al tiempo que agradeció el trabajo de equipos técnicos, profesionales de la salud y voluntarios, e instó a la comunidad a organizarse y formar parte activa de esta lucha contra las adicciones.