Antes de presentar su libro, Ricardo Lorenzetti mantuvo un encuentro con periodistas en Tribunales

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, se encuentra en Santiago del Estero para presentar su libro El liderazgo del caos.

Hoy 13:13

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, se encuentra en Santiago del Estero para presentar su más reciente libro, El liderazgo del caos (2025).

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Previo a la actividad central, Lorenzetti mantuvo un encuentro con periodistas en el edificio de Tribunales, donde abordó distintos temas vinculados a su obra y a la actualidad institucional.

Durante la charla, el letrado e refirió a los desafíos que enfrenta el Poder Judicial en Argentina, el alcance, ventajas y desventajas de la Inteligencia artificial, y de cómo el poder político intenta colocar jueces sin imparcialidad, ejemplificando y comparando la situación en otros países.

La presentación oficial se llevará durante la tarde de este miércoles en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), que recibirá al magistrado en el Auditorio “Dr. Amancio Alcorta” de su campus.

Durante el evento, el autor estará acompañado por la jueza y docente Lorna Luna Hernández, con quien participará de un intercambio sobre los principales ejes del libro.