Un niño de 12 años lleva un arma de fabricación casera a su escuela en Chaco

La intervención policial en Chaco se produjo después de que una madre entregara voluntariamente un arma de fabricación casera que su hijo llevó a la escuela.

Hoy 03:31

La intervención policial en la ciudad de Resistencia, Chaco, se inició tras la entrega voluntaria de un arma por parte de una madre preocupada. El incidente involucra a un menor de 12 años que portaba un artefacto de fabricación casera, conocido como tumbera, en una institución educativa.

La madre, de 30 años, se presentó en la Comisaría 12ª junto con su hijo, manifestando que el menor había sido suspendido de su escuela ubicada en Villa Río Negro por portar el arma dentro del establecimiento. Según su relato, el arma le fue entregada por otro estudiante fuera del colegio.

El artefacto, compuesto por un caño galvanizado y sin cartuchos, fue secuestrado por la policía para determinar su procedencia. Las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

En un giro adicional, la madre del segundo menor implicado en el incidente también se presentó para proporcionar su versión. Ella indicó que su hijo había recibido el arma de un tercer adolescente días antes, lo que complica aún más la situación.

Este suceso ha generado una gran preocupación en la comunidad educativa, donde se cuestiona la seguridad en las escuelas y la influencia que pueden tener los pares en el comportamiento de los menores.

La policía sigue trabajando en la determinación de responsabilidades y en las circunstancias que rodean este incidente, que ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el tema de la violencia juvenil en la región.