Tomás Figueroa analizó los datos de la inflación y anticipó que LLA tendrá candidatos a intendente en Santiago y La Banda

El referente de La Libertad Avanza sostuvo que la inflación viene en descenso, pero advirtió sobre el impacto del contexto internacional y planteó desafíos productivos y sociales en la provincia.

Hoy 13:37

El titular de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, analizó la situación económica y social tras conocerse el dato de inflación de marzo, en diálogo con Radio Panorama.

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Figueroa afirmó que la inflación “ha bajado drásticamente desde 2023”, aunque señaló que el contexto internacional, en particular el conflicto en Medio Oriente, tiene impacto en la economía global.

En ese sentido, destacó cambios en el perfil productivo del país y sostuvo que Argentina se encamina a convertirse en uno de los principales exportadores de litio, además de registrar avances en la exportación de gas y combustibles. “Hace dos años estábamos importando, y hoy la situación es distinta”, indicó. Asimismo, consideró que una economía más ordenada permite afrontar mejor escenarios internacionales complejos, en referencia a la gestión del presidente Javier Milei.

En relación a la provincia, remarcó la sanción de leyes orientadas al incentivo de las pymes y al recupero de capitales, lo que, según explicó, genera mejores condiciones para la inversión local. También mencionó iniciativas vinculadas al desarrollo ganadero y de otros sectores productivos.

Por otra parte, advirtió sobre la estructura laboral en Santiago del Estero, al señalar que una gran proporción de los trabajadores se desempeña en el sector público y percibe salarios bajos.

En materia de salud, Figueroa destacó el rol del PAMI, al que definió como “la mejor obra social del país”, asegurando que cuenta con cobertura total de medicamentos y cerca de 97 mil afiliados en la provincia. Además, indicó que el organismo se encuentra en proceso de regularización de deudas y reestructuración.

Al mismo tiempo, cuestionó el sistema sanitario provincial, al considerar que presenta deficiencias, y sostuvo que muchas personas esperan jubilarse para acceder al PAMI en lugar de permanecer en el sistema local.

Finalmente, se refirió a la situación de discapacidad en la provincia, señalando que existen alrededor de 100 mil personas en esa condición, de las cuales, según indicó, un porcentaje no cumpliría con los requisitos establecidos. También advirtió sobre problemas vinculados a la nutrición y la atención en partos, y subrayó la necesidad de fortalecer la producción provincial, teniendo en cuenta la participación de Santiago del Estero en el esquema de coparticipación nacional.

Finalmente confirmó que La Libertad Avanza tendrá candidatos a intendente en Santiago y La Banda, y también en muchas ciudades del interior, aunque descartó dar nombres todavía.

