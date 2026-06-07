Unión y Sportivo Fernández quedaron a mano en Beltrán

El Cruzado y el Albiceleste empataron 1-1 por la octava fecha del Torneo Anual.

Hoy 20:46

Unión de Beltrán y Sportivo Fernández empataron este domingo 1-1 en la “Capital del Melón”, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha de la Zona Robles del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Cruzado y el Albiceleste repartieron puntos en un resultado que les sirve de poco a ambos, teniendo en cuenta sus necesidades en la tabla de posiciones.

Con este empate, Sportivo Fernández quedó en el tercer puesto de la zona, con 12 puntos, y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los primeros lugares.

Por su parte, Unión de Beltrán continúa en el último lugar, con apenas tres unidades, y sigue sin poder ganar en el certamen.

En la próxima fecha, Unión recibirá a un entonado Atlético Forres, mientras que Sportivo Fernández se medirá con Defensores de Forres en Fernández.