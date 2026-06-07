“Lo voy a recordar siempre”: la emoción de Gaspar Benegas al hablar del Indio Solari

El guitarrista y cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado habló tras el recital homenaje realizado en Comodoro Rivadavia y no pudo contener las lágrimas al recordar al histórico líder de la banda.

Hoy 19:45

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sigue generando conmoción en el mundo de la música y una de las escenas más emotivas se vivió en las últimas horas con el testimonio de Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien se quebró al hablar de quien fue durante años el referente indiscutido del grupo.

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Luego del multitudinario recital que la banda brindó el sábado por la noche en Comodoro Rivadavia, el músico fue abordado por periodistas en el aeropuerto de la ciudad patagónica. Visiblemente afectado, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo del público en un momento particularmente difícil para todos los integrantes del proyecto musical.

“Quiero agradecerle a toda la gente de Comodoro que vino a apoyar anoche y que nos contuvo en una fecha muy difícil para nosotros”, expresó. Sin embargo, cuando fue consultado por el fallecimiento del Indio, la emoción terminó por ganarle la pulseada. Con la voz quebrada y la mirada baja, respondió: “No quiero hablar del Indio, pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño”.

El dolor también se hizo sentir sobre el escenario. A pesar de la noticia que conmocionó al país apenas un día antes, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron mantener el recital previsto en el predio ferial de Comodoro Rivadavia y transformarlo en una despedida colectiva para uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

Desde el comienzo del espectáculo, la emoción dominó la escena. Los músicos se mostraron profundamente conmovidos y el público respondió con aplausos, cánticos y muestras de afecto que acompañaron cada momento de la noche. Los abrazos entre los integrantes de la banda y las lágrimas de varios de ellos reflejaron el impacto que había causado la pérdida de su líder.

Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando en las pantallas apareció la imagen del Indio Solari mientras sonaba “Encuentro con un ángel amateur”. El silencio se apoderó del predio y la voz grabada del cantante resonó con una frase que adquirió un significado especial en ese contexto: “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”.

Las cámaras captaron entonces al tecladista Pablo Sbaraglia visiblemente emocionado y con lágrimas en el rostro. La reacción se replicó entre miles de fanáticos que acompañaron el momento con respeto absoluto antes de estallar en una larga ovación dedicada al músico fallecido.

Con el correr de las canciones, la tristeza inicial fue dando paso a una sensación de agradecimiento y celebración por el legado artístico que dejó Solari. Cada tema fue recibido como una despedida y también como una reafirmación del vínculo construido durante décadas entre el artista y su público.

Así, el recital terminó convirtiéndose en mucho más que un show de rock. Para miles de seguidores fue una ceremonia de despedida, un homenaje colectivo y un espacio para compartir el duelo por la partida de una figura que marcó a varias generaciones. En Comodoro Rivadavia, la música volvió a demostrar que también puede ser refugio, memoria y emoción compartida.