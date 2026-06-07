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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Somos Deporte

Vélez de San Ramón goleó a Banfield y no le pierde pisada a Central Argentino

El Fortín se impuso por 5-1 sobre el Taladro para seguir a tiro de la cima en la Zona Banda.

Hoy 21:12

Vélez de San Ramón no dejó dudas y consiguió una contundente victoria por 5-1 ante Banfield, en el marco de la octava fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Fortín fue ampliamente superior y logró imponer condiciones para quedarse con tres puntos importantes que le permiten seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

Los goles de Vélez fueron convertidos por Jorge Galván, Jesús Denett, Nahuel Corvalán, Ezequiel Martínez e Iván Gómez.

Por su parte, Cristian Loto marcó el único tanto de Banfield, que no pudo sostenerse ante la contundencia del conjunto de San Ramón.

Con este triunfo, Vélez llegó a 14 unidades y se mantiene a tres puntos del líder Central Argentino, que encabeza la Zona Banda con 17.

En contrapartida, Banfield sigue en el último lugar de la tabla con apenas dos puntos y todavía no pudo ganar en el certamen.

En la próxima fecha, Vélez recibirá a Instituto Santiago, mientras que Banfield visitará a Central Argentino.

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