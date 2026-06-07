Independiente de Beltrán logró un valioso triunfo ante Defensores en Forres

El Rojo se impuso por 2-0 como visitante en el marco de la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 20:34

Independiente de Beltrán consiguió una valiosa victoria este domingo al imponerse por 2-0 ante Defensores de Forres, como visitante, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona Robles del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Rojo beltranense logró hacerse fuerte fuera de casa y se quedó con tres puntos importantes para seguir prendido en la pelea de la zona.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Elmer Álvarez y Santiago Crnich, quienes marcaron la diferencia para el conjunto visitante.

Con este resultado, Independiente de Beltrán llegó a 12 puntos y quedó en el cuarto lugar de la tabla. Por su parte, Defensores de Forres se mantiene quinto, con 8 unidades.

En la próxima fecha, Independiente recibirá a su homónimo de Fernández, mientras que Defensores buscará recuperarse cuando visite a Sportivo Fernández.