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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Somos Deporte

Central Argentino ganó en La Curva y se escapó como líder de la Zona Banda

El Albo venció 1-0 a Villa Unión como visitante y sigue mirando a todos desde arriba.

Hoy 21:27

Central Argentino consiguió un triunfazo como visitante al vencer por 1-0 a Villa Unión, en uno de los partidos que marcó el inicio de la octava fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El único gol del encuentro llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando José Carrizo apareció para marcar la diferencia a favor del Albo.

El partido tuvo un momento de tensión sobre el final de la primera etapa, cuando se produjeron incidentes entre hinchas de ambos equipos. Ante esa situación, el árbitro decidió dar por finalizado el primer tiempo de manera anticipada.

En el complemento, Central Argentino logró sostener la ventaja y se quedó con una victoria importante en La Curva, resultado que le permite afirmarse en lo más alto de la tabla.

Con este triunfo, el Albo se escapa como único líder de la Zona Banda, con 17 puntos. Por su parte, Villa Unión quedó en el quinto puesto, con 7 unidades.

En la próxima fecha, Central Argentino recibirá a Banfield, mientras que Villa Unión visitará a Sarmiento.

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