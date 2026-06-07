Atlético Forres venció a Independiente de Fernández y es escolta

El elenco de la “Capital del Tomate” se impuso por 1-0 y festejó ante su gente.

Hoy 20:26

Atlético Forres consiguió un triunfo clave este domingo al vencer como local a Independiente de Fernández, en uno de los encuentros correspondientes a la octava fecha de la Zona Robles del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El partido fue parejo y se definió por la mínima diferencia. El único gol de la tarde fue convertido por Jhoan Juárez, quien desató el festejo del conjunto local y le permitió sumar tres puntos de oro.

Con esta victoria, Atlético Forres llegó a 14 puntos y quedó como único escolta del Aurinegro fernandense, que se mantiene en lo más alto de la tabla con 15 unidades.

El resultado dejó al equipo de Forres bien posicionado en la pelea por la cima de la zona, mientras que Independiente de Fernández deberá recuperarse rápido para sostener su liderazgo.

En la próxima fecha, Atlético Forres visitará a Unión de Beltrán, mientras que Independiente de Fernández buscará volver al triunfo ante su homónimo de Beltrán.

Foto: Más Deportes Fernández