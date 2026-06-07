Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
X
Somos Deporte

Atlético Forres venció a Independiente de Fernández y es escolta

El elenco de la “Capital del Tomate” se impuso por 1-0 y festejó ante su gente.

Hoy 20:26

Atlético Forres consiguió un triunfo clave este domingo al vencer como local a Independiente de Fernández, en uno de los encuentros correspondientes a la octava fecha de la Zona Robles del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El partido fue parejo y se definió por la mínima diferencia. El único gol de la tarde fue convertido por Jhoan Juárez, quien desató el festejo del conjunto local y le permitió sumar tres puntos de oro.

Con esta victoria, Atlético Forres llegó a 14 puntos y quedó como único escolta del Aurinegro fernandense, que se mantiene en lo más alto de la tabla con 15 unidades.

El resultado dejó al equipo de Forres bien posicionado en la pelea por la cima de la zona, mientras que Independiente de Fernández deberá recuperarse rápido para sostener su liderazgo.

En la próxima fecha, Atlético Forres visitará a Unión de Beltrán, mientras que Independiente de Fernández buscará volver al triunfo ante su homónimo de Beltrán.

Foto: Más Deportes Fernández

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Forres Club Atlético Independiente de Fernández
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: así rastrearon y detuvieron al conductor que se fugó tras el choque fatal de Av. Belgrano
  2. 2. Video: un policía atropelló un perro y una mujer que intentó auxiliarlo sufrió la amputación de un dedo
  3. 3. Así es el fixture completo del Mundial 2026: días y horarios de los 104 partidos
  4. 4. Tensa madrugada: se atrincheró en su casa y amenazó con hacer explotar todo usando una garrafa
  5. 5. Por celos, un policía le mandó una foto del arma reglamentaria a la expareja de su novia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT