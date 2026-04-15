El FMI aprobó la revisión técnica y habilita un desembolso de US$1.000 millones para la Argentina

El organismo dio el visto bueno a nivel técnico del acuerdo y ahora resta la aprobación del directorio para destrabar los fondos.

Hoy 14:00

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina superó la segunda revisión técnica del programa vigente, lo que habilita el camino para un desembolso de US$1.000 millones, aunque los fondos aún no llegarán de forma inmediata.

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“El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que abre la posibilidad de acceder a unos US$1.000 millones”, indicó el organismo a través de un comunicado oficial.

Si bien el aval técnico representa un paso clave, el desembolso dependerá ahora de la aprobación del directorio del organismo, que deberá validar la evaluación para habilitar el envío de los fondos.

La revisión se produce en un contexto de negociaciones encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Washington para participar de las reuniones del FMI y avanzar en el acuerdo.

Las claves del aval

En su informe, el Fondo destacó la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, así como los avances en acuerdos comerciales y el impulso a las inversiones, especialmente en el sector minero.

Además, valoró el proceso de acumulación de reservas, que permitió al Banco Central adquirir unos US$5.500 millones en lo que va del año.

El organismo remarcó que el superávit fiscal seguirá siendo el eje central del programa, con una meta de superávit primario del 1,4% del PBI, basada en un “control del gasto riguroso y continuo”.

Metas cumplidas y pendientes

En cuanto a los objetivos, el FMI señaló que la Argentina logró cumplir con la meta fiscal, al registrar un superávit primario cercano al 1,4% del PBI el año pasado, por encima del objetivo inicial.

Sin embargo, persisten dudas sobre el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas, por lo que el Gobierno podría solicitar un “waiver” o dispensa por ese incumplimiento.

En ese marco, el Banco Central ya puso en marcha un plan para reforzar sus reservas en unos US$10.000 millones durante este año.

La aprobación técnica representa un avance clave en la relación con el FMI y deja a la Argentina a un paso de acceder a nuevos fondos en un contexto económico desafiante.