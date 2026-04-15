Arsenal y Sporting Lisboa definen la serie de Champions en Londres

Los Gunners llegan con ventaja tras la ida, pero obligados a ganar para no cerrar una temporada llena de frustraciones. El premio: un lugar en semifinales ante el Atlético de Madrid.

Hoy 10:50

El Arsenal recibirá este miércoles desde las 16.00 al Sporting Lisboa en el Emirates Stadium, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. El conjunto inglés llega con la ventaja del 1-0 conseguido en Portugal, pero con la presión de no fallar en un momento crítico de la temporada.

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El equipo de Mikel Arteta atraviesa un presente inestable. Hace pocas semanas soñaba con pelear todos los frentes, pero la derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City marcó un quiebre. A eso se sumaron la eliminación en FA Cup y la caída en Premier League que apretó la pelea por el título. En este contexto, la Champions aparece como una oportunidad clave para evitar una temporada sin títulos.

Del otro lado, el Sporting Lisboa mantiene la ilusión intacta. Si bien cayó en la ida, ya demostró en la fase anterior que puede revertir series complicadas: tras perder 3-0 ante Bodo/Glimt, logró un impactante 5-0 en la vuelta para avanzar. Ese antecedente alimenta la esperanza de dar el golpe en Londres.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales ante el Atlético de Madrid, que dejó en el camino al Barcelona.

Probables formaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Sporting Lisboa: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.