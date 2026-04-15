Retiro espiritual anual del clero en Salta reunió a sacerdotes de Jujuy

Un total de 66 sacerdotes de las Diócesis de Jujuy y Orán, así como de las Prelaturas de Cafayate y Humahuaca, participaron del Retiro Espiritual Anual del Clero en la casa de retiros San Juan XXIII en Salta.

Hoy 02:33

Un total de 66 sacerdotes de las Diócesis de Jujuy y Orán, además de las Prelaturas de Cafayate y Humahuaca, asistieron hasta ayer al Retiro Espiritual Anual del Clero en la casa de retiros San Juan XXIII ubicada en la ciudad de Salta.

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Este evento, caracterizado por días de silencio, oración y reflexión de la Palabra, se desarrolló en un ambiente fraterno, bajo la dirección de monseñor Oscar Ojea, obispo emérito de San Isidro.

En la víspera del retiro, se celebraron los 65 años de la creación de la Diócesis de Orán, coincidiendo con el nombramiento de monseñor Claudio Castricone como obispo coadjutor por parte del Papa León XIV, en anticipación al retiro del obispo Scozzina por su próximo cumpleaños 75.

La designación de un Coadjutor simboliza un signo de continuidad y transición organizada dentro de la diócesis. La misa final fue presidida por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, quien guió a los asistentes en la reflexión espiritual.

Desde hace cuatro años, este retiro se lleva a cabo como un fruto de la beatificación de los mártires del Zenta, fomentando una fraternidad notable entre los sacerdotes participantes.

Los pastores de la región se encargaron de predicar durante las jornadas, las cuales resultaron ser un bálsamo enriquecedor para el ministerio sacerdotal, permitiendo que los clérigos regresen a sus comunidades con corazones encendidos y una fe renovada.

Durante la semana del retiro, los fieles jujeños elevaron oraciones por los sacerdotes diocesanos, pidiendo al Señor que renueve sus corazones, fortalezca su vocación y los sostenga en su entrega generosa al servicio del Pueblo de Dios.