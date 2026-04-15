Caen los bonos argentinos y sube el riesgo país por temores a nuevos aranceles de EE.UU.

Los mercados reaccionan en negativo a las advertencias del Tesoro estadounidense sobre un posible endurecimiento comercial.

Hoy 12:22

Los bonos argentinos operan en baja este miércoles y el riesgo país vuelve a subir, en un contexto de incertidumbre internacional tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la posible restauración de aranceles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los títulos soberanos en dólares iniciaron la jornada en terreno negativo, afectados por un cambio en el humor global que impacta especialmente en los mercados emergentes.

Bessent advirtió que los aranceles podrían volver a sus niveles previos a principios de julio, luego de un revés judicial en la Corte Suprema. En ese marco, anticipó que se avanzará con estudios bajo la Sección 301 para redefinir la política comercial.

Estas declaraciones encendieron las alarmas en los mercados internacionales, donde los inversores comenzaron a replegarse hacia activos más seguros ante el riesgo de una mayor volatilidad y una eventual desaceleración del comercio global.

Bonos en baja y suba del riesgo país

En las primeras operaciones, la curva de bonos bajo ley extranjera mostró caídas generalizadas. Entre los más afectados se encuentran el Global 2041 (GD41), que retrocede un 0,4%, y el Global 2038 (GD38), con una baja del 0,3%.

En paralelo, el riesgo país corta su racha descendente y sube hasta los 529 puntos básicos, lo que representa un incremento del 0,80% respecto al cierre anterior.

Clima de cautela

El movimiento refleja un escenario de mayor prudencia entre los inversores, que ajustan sus posiciones frente a posibles cambios en la política comercial de Estados Unidos.

En este contexto, los activos argentinos vuelven a quedar expuestos a factores externos, en una jornada marcada por la volatilidad y la expectativa sobre la evolución de las tensiones comerciales a nivel global.