En Alemania, Real Madrid va por la remontada ante un Bayern imparable

El conjunto alemán ganó en la ida y busca cerrar la clasificación en el Allianz Arena, pero enfrente estará el máximo campeón de la Champions.

Hoy 10:55

El Bayern Munich recibirá este miércoles desde las 16.00 al Real Madrid en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. El conjunto dirigido por Vincent Kompany intentará hacer valer el 2-1 conseguido en la ida en el Santiago Bernabéu y sellar su pase a semifinales.

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Si bien la ventaja favorece al equipo alemán, la historia pesa. Enfrente estará el Merengue, el club más ganador del certamen, que ya ha protagonizado múltiples remontadas en este tipo de escenarios. Por eso, a pesar del resultado en Madrid, la serie sigue completamente abierta.

El Bayern llega en un gran momento. Lidera con comodidad la Bundesliga y ha mostrado un rendimiento contundente en la Champions, donde solo perdió un partido en toda la campaña. La goleada global ante Atalanta en octavos y el triunfo en España ratifican su candidatura, aunque sabe que no puede relajarse.

Por su parte, el Real Madrid afronta este duelo como una verdadera final. Sin chances en LaLiga y eliminado de la Copa del Rey, el equipo de Álvaro Arbeloa necesita una victoria en Múnich para sostener sus aspiraciones en la temporada. En su camino a cuartos dejó en el camino a Benfica y Manchester City, demostrando que en Europa siempre es un rival temible.

El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al Paris Saint-Germain, que viene de eliminar al Liverpool con autoridad.

Probables formaciones

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.