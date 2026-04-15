Boca puede reemplazar a Marchesín tras su grave lesión

El arquero sufrió la rotura de ligamentos y estará ocho meses afuera. El reglamento de CONMEBOL le permite al Xeneize incorporar un reemplazo, aunque con ciertas restricciones.

Hoy 11:04

La victoria de Boca Juniors por 3-0 ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores dejó una pésima noticia: la grave lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y será baja por aproximadamente ocho meses.

Ante este panorama, el reglamento de la CONMEBOL habilita al Xeneize a realizar un cambio excepcional en la lista de buena fe. La normativa contempla la posibilidad de reemplazar a un arquero lesionado en cualquier instancia del torneo, siempre que la gravedad sea certificada por la Comisión Médica. Eso sí, el cambio es definitivo: el futbolista reemplazado no podrá volver a ser incluido.

Sin embargo, la búsqueda tiene limitaciones. Con el mercado internacional cerrado (TMS), Boca solo podrá incorporar un arquero que juegue en el fútbol argentino. Además, no podrá sumar extranjeros debido a que no dispone de cupo disponible.

Mientras tanto, el entrenador Claudio Úbeda deberá apoyarse en las opciones que tiene dentro del plantel. El titular será Leandro Brey, quien a sus 23 años tendrá una gran oportunidad para afianzarse en el arco, mientras que el experimentado Javier García quedará como alternativa. Más atrás aparece el juvenil Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva.

Todo indica que Boca irá en busca de un refuerzo para afrontar la doble competencia, aunque esa decisión no sería inmediata y podría postergarse hasta el próximo mercado de pases. Mientras tanto, Brey tendrá su gran prueba de fuego: nada menos que un Superclásico ante River en el Monumental.