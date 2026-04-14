Realizaron seis cirugías en una nueva jornada del operativo quirúrgico itinerante en Monte Quemado

El hospital zonal fue escenario de una nueva e intensa jornada del Programa Provincial Quirúrgico Itinerante del Interior, en la que se llevaron adelante seis intervenciones con resultados satisfactorios.

Hoy 16:45

El director del centro de salud, José Gómez, informó que los pacientes intervenidos son residentes de Monte Quemado, San José del Boquerón, Tintina, Pampa de los Guanacos y el paraje Pozo Hondo, lo que refleja el alcance regional de este operativo sanitario.

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El equipo quirúrgico itinerante estuvo conformado por el cirujano Hugo Egea, el anestesiólogo Sergio Santillán, junto al personal de enfermería, instrumentación, limpieza y logística que garantizó el correcto desarrollo de las intervenciones.

Durante la jornada se realizaron tres colecistectomías por videolaparoscopía, dos cirugías de hernia y la extirpación de un lipoma. Según se informó, todos los pacientes presentaron una evolución postquirúrgica favorable.

Este programa se implementa en distintos hospitales del interior provincial como Pinto, Quimilí, Fernández, Añatuya, Frías, Termas de Río Hondo, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa, con el objetivo de descentralizar la atención médica y acercar intervenciones quirúrgicas a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

La iniciativa cuenta con la coordinación de la Dirección del Interior, a cargo de Graciela Alzogaray, junto al coordinador general del Ministerio, Norberto Zanni, la Secretaría de Salud encabezada por Gustavo Sabalza, y el acompañamiento permanente de la ministra de Salud, Natividad Nassif.

Desde el sistema sanitario provincial destacaron que este tipo de operativos permite mejorar el acceso a la salud y brindar respuestas concretas a pacientes del interior, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas.