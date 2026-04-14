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Javier Milei tras conocerse la inflación de marzo: “El dato de inflación es malo”

El Presidente se expresó luego de que se conociera el índice de marzo, que dio 3,4%. “La inflación nos repugna”, sentenció.

Hoy 16:37

Javier Milei se expresó rápidamente luego de que el Indec difundiera el dato de inflación de marzo, que fue 3,4 por ciento. El Presidente dijo que “el dato es malo” y citó un posteo reciente de Luis Caputo, ministro de Economía, para explicar los motivos de la suba de precios.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, afirmó el mandatario, quien anticipó que hablará del tema en la AmCham Summit.

La inflación de marzo registró un aumento de 3,4% y elevó el acumulado anual al 32,6% de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los principales referentes del Gobierno nacional, con el presidente Milei a la cabeza, admiten que la cifra es negativa aunque argumentan que refleja el impacto combinado de factores internos, como la corrección de precios relativos, y externos, especialmente el alza del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente. En este marco, el Ejecutivo prevé que sobrevendrán meses de desaceleración en los precios.

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