En vivo: Liverpool busca una remontada épica ante PSG para meterse en semifinales de la Champions League

Los Reds cayeron 2-0 en la ida en París y están obligados a ganar en Anfield ante un sólido elenco parisino. El duelo se juega este martes desde las 16.

Hoy 17:03

Liverpool y París Saint-Germain se enfrentarán este martes desde las 16:00 en Anfield, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. El equipo inglés necesita revertir el 2-0 en contra sufrido en la ida si quiere seguir en carrera en el máximo torneo europeo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3