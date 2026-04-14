SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ABR 2026 | 23º
Mascotas

Buscan familia responsable para un adorable gatito

Es dulce, tranquilo y ya está castrado. Ideal para quienes quieran sumar un compañero fiel a su vida mediante una adopción responsable.

Hoy 14:59

Un hermoso gatito de pelaje gris se encuentra en la búsqueda de una familia responsable que le brinde cariño, cuidados y un hogar definitivo

De carácter apacible y muy compañero, se adapta fácilmente a la vida en casa y disfruta de la tranquilidad y el afecto humano.

El pequeño ya se encuentra castrado y listo para integrarse a su nueva familia.

La adopción se realizará únicamente a personas comprometidas con su bienestar y cuidado a largo plazo.

Contacto: 3854333053,compartí esta información para ayudarlo a encontrar su hogar definitivo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Nuevo conflicto para Agostina Páez: su exnovio la denunció por no devolverle un auto
  2. 2. El tiempo para este martes 14 de abril: Santiago amaneció bajo un diluvio y se espera que la lluvia continúe toda la jornada
  3. 3. Boca recibe a Barcelona de Ecuador en una noche clave por la Copa Libertadores antes del Superclásico
  4. 4. Pusineri valoró la actitud de Central Córdoba pese a la derrota ante Vélez: “Dimos la cara”
  5. 5. Antes de suicidarse, abogada había denunciado a su ex por un video sexual y por violencia
