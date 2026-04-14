Entre la Sudamericana y Boca: el once alternativo que prepara Coudet para enfrentar a Carabobo

En el cuerpo técnico del Millonario prima la idea de hacer descansar a los titulares y cuidarlos de cara al Superclásico.

Hoy 14:39

River Plate se prepara para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana, pero con la mirada puesta en el Superclásico del próximo domingo ante Boca Juniors. Por eso, el entrenador Eduardo Coudet planea una fuerte rotación del equipo.

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El Millonario recibirá este miércoles al conjunto venezolano desde las 21.30 en el Monumental, en busca de su primera victoria en el Grupo H, tras el empate en el debut ante Blooming.

Coudet apuesta a la rotación pensando en Boca

A diferencia de lo que hará Claudio Úbeda en Boca, que pondrá lo mejor en cancha por la Libertadores, en River la prioridad pasa por el Superclásico. El equipo tendrá un día menos de descanso y el cuerpo técnico entiende que es clave dosificar cargas.

En ese contexto, Coudet evalúa realizar su primera gran rotación desde que asumió. La idea es preservar a la mayoría de los habituales titulares y darle rodaje a jugadores que vienen sumando menos minutos.

En principio, solo Santiago Beltrán y Lautaro Rivero serían los únicos habituales que repetirían en el equipo, este último tras no jugar ante Racing por suspensión.

Un equipo alternativo para un duelo clave

El resto del once estaría compuesto por futbolistas que buscan ganar terreno en la consideración del entrenador.

En defensa, se mantendrían los laterales que jugaron en Bolivia ante Blooming: Fabricio Bustos y Matías Viña. En la zaga, la duda pasa por quién acompañará a Rivero: Germán Pezzella o el juvenil Tobías Ramírez.

En el mediocampo, aparecen nombres como Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero, todos con chances de ser titulares.

En ataque, el DT se inclinaría por opciones jóvenes o de recambio como Kendry Páez o Ian Subiabre, junto a Joaquín Freitas.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas.

Más allá de la rotación, River necesita sumar de a tres para acomodarse en el grupo, ya que Carabobo llega como líder tras vencer a Bragantino en el debut.

El Millonario buscará cumplir en el plano internacional, pero con la cabeza dividida: el gran objetivo inmediato está en el Superclásico.