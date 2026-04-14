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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ABR 2026 | 21º
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Te llevamos a “DM Experience” con lo mejor de Depeche Mode en el Teatro 25 de Mayo

El espectáculo se presentará el domingo 26 de abril con un show que promete revivir los grandes éxitos de la icónica banda británica.

Hoy 12:19

Santiago del Estero se prepara para recibir una propuesta musical internacional con la llegada de “DM Experience”, un espectáculo que recrea en vivo lo mejor de Depeche Mode, una de las bandas más influyentes del synth pop y la música electrónica.

El show se realizará el domingo 26 de abril en el Teatro 25 de Mayo, en una noche que promete un recorrido por los clásicos más reconocidos del grupo británico, con una puesta en escena impactante y sonido fiel a la banda original.

Bajo el lema “Lo mejor de Depeche Mode en vivo”, el espectáculo busca ofrecer una experiencia inmersiva para los fanáticos, con interpretaciones que homenajean la estética y el estilo que marcaron generaciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma NorteTicket.

TEMAS Teatro 25 de Mayo Depeche Mode

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