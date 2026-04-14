El Municipio de Pinto lleva adelante tareas para paliar los efectos del temporal

Las precipitaciones provocaron inconvenientes en el interior santiagueño.

Hoy 15:57

Tras las intensas precipitaciones que afectaron seriamente a la ciudad y la región, la Municipalidad de Pinto activó el protocolo de trabajos a fin paliar la situación, evitar inundaciones y daños en bienes y personas.

Para tal fin, una bomba arrocera fue instalada en la intersección de calle Santiago del Estero y canal Mikilo, comenzó a drenar las aguas hacia ese curso y hacer frente al anegamiento de varios barrios del sector 02 de la ciudad. Esto aliviará el Islas Malvinas y Ampliación, Eva Perón, Rivadavia y Libertad.

Igualmente, el personal municipal controla los desagües principales de la ciudad para que el agua acumulada en distintos sectores, drene lo más rápido posible y así evitar inconvenientes mayores.

Cabe destacar que Pinto y el departamento Aguirre se encuentran bajo alerta naranja emitido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional por “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones”. Esta situación, según el mismo organismo, tenderá a mejorar durante las próximas horas.

Por su parte, desde la Comisaría 17° de la ciudad, se informó que, hasta las 13 horas de hoy, se registraron 128 milímetros.

Ante este panorama, las autoridades solicitan a los vecinos extremar cuidados, informar de situaciones de anegamiento de viviendas, instituciones y evitar transitar en zonas anegadas.