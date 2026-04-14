Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ABR 2026 | 23º
X
WhatsApp

El Municipio de Pinto lleva adelante tareas para paliar los efectos del temporal

Las precipitaciones provocaron inconvenientes en el interior santiagueño.

Hoy 15:57
lluvias pinto

Tras las intensas precipitaciones que afectaron seriamente a la ciudad y la región, la Municipalidad de Pinto activó el protocolo de trabajos a fin paliar la situación, evitar inundaciones y daños en bienes y personas.

Para tal fin, una bomba arrocera fue instalada en la intersección de calle Santiago del Estero y canal Mikilo, comenzó a drenar las aguas hacia ese curso y hacer frente al anegamiento de varios barrios del sector 02 de la ciudad. Esto aliviará el Islas Malvinas y Ampliación, Eva Perón, Rivadavia y Libertad.

Igualmente, el personal municipal controla los desagües principales de la ciudad para que el agua acumulada en distintos sectores, drene lo más rápido posible y así evitar inconvenientes mayores.

Cabe destacar que Pinto y el departamento Aguirre se encuentran bajo alerta naranja emitido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional por “lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y muy abundantes precipitaciones”.  Esta situación, según el mismo organismo, tenderá a mejorar durante las próximas horas.

Por su parte, desde la Comisaría 17° de la ciudad, se informó que, hasta las 13 horas de hoy, se registraron 128 milímetros.

Ante este panorama, las autoridades solicitan a los vecinos extremar cuidados, informar de situaciones de anegamiento de viviendas, instituciones y evitar transitar en zonas anegadas.

TEMAS Pinto

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Nuevo conflicto para Agostina Páez: su exnovio la denunció por no devolverle un auto
  2. 2. El tiempo para este martes 14 de abril: Santiago amaneció bajo un diluvio y se espera que la lluvia continúe toda la jornada
  3. 3. Boca recibe a Barcelona de Ecuador en una noche clave por la Copa Libertadores antes del Superclásico
  4. 4. Antes de suicidarse, abogada había denunciado a su ex por un video sexual y por violencia
  5. 5. Viva de milagro: una mujer fue alcanzada por un rayo en el departamento Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT