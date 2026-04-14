Violento vuelco en la Ruta 92: un auto con acoplado perdió el control y terminó fuera de la calzada

El siniestro ocurrió en horas de la mañana y generó interrupciones en el tránsito.

Hoy 12:25

Un violento accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial 92, en el tramo que conecta las ciudades de Añatuya y Quimilí.

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El hecho tuvo lugar alrededor de las 10:00, cuando un automóvil que circulaba remolcando un acoplado tipo carro perdió el control y terminó volcando a un costado de la calzada, generando momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, las marcadas irregularidades en la carpeta asfáltica habrían sido determinantes en el siniestro. Las profundas huellas y desniveles sorprendieron al conductor, quien no logró maniobrar a tiempo. Esta situación, sumada al peso del carro que trasladaba, habría provocado la pérdida de estabilidad del rodado.

Tras el vuelco, el vehículo quedó a la vera de la ruta con visibles daños materiales, mientras que ocasionales testigos alertaron a las autoridades.

Minutos más tarde, efectivos policiales acudieron al lugar para asistir en la situación y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Hasta el momento no trascendió si hubo personas heridas, mientras se aguardan mayores precisiones sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias exactas del hecho.