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El gobernador Elías Suárez encabezó el lanzamiento del Concurso de Escritura “Ana Frank”

El acto se realizó en el Fórum Centro de Convenciones e incluyó una jornada de capacitación docente. La iniciativa busca promover la memoria, la empatía y la escritura como herramientas de transformación social. Cuerpo: El gobernador Elías Suárez encabezó este martes por la mañana el lanzamiento del Concurso de Escritura “Ana Frank”, en un acto desarrollado en el Fórum Centro de Convenciones, donde además se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a docentes de la provincia.

Hoy 11:09
Concurso de Escritura “Ana Frank”

El gobernador Elías Suárez encabezó este martes por la mañana el lanzamiento del Concurso de Escritura “Ana Frank”, en un acto desarrollado en el Fórum Centro de Convenciones, donde además se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a docentes de la provincia.

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Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas educativas y remarcó la vigencia del mensaje de Ana Frank en la actualidad. “Estamos muy contentos porque este programa representa el legado de Ana Frank, que nos invita a reflexionar sobre vivencias de la guerra y a sacar conclusiones que nos ayuden a resistir sus consecuencias”, expresó.

En ese sentido, Suárez subrayó que la experiencia de la joven durante la Segunda Guerra Mundial trasciende el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en una herramienta clave para la formación de valores en la sociedad. “Nos enseña a pensar en el otro con una visión más humana y a trasladar esa experiencia a los tiempos que vivimos”, afirmó.

Asimismo, hizo especial hincapié en el papel de la escritura y la lectura en contextos adversos, recordando que Ana Frank logró sostenerse emocionalmente a través de estas herramientas, las cuales hoy se buscan fortalecer en las aulas santiagueñas como parte del proceso educativo.

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