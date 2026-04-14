Trump volvió a atacar al Papa y arremetió contra Georgia Meloni: “Creía que era valiente, pero me equivoqué”

La criticó por su negativa a involucrar a Italia en la guerra contra Irán y el conflicto en el Estrecho de Ormuz para la obtención de petróleo. La mandataria italiana había defendido a León XIV ante los embates del magnate republicano.

Hoy 13:32

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar al papa León XIV y también arremetió contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobre quien se mostró "impactado" porque "creía que era valiente". El choque se da en el marco del rechazo de ayuda europea en la guerra contra Irán, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la polémica con el Vaticano.

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"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado", dijo Donald Trump en una conversación telefónica con Corriere della Sera. En abril de 2025, Meloni había visitado la Casa Blanca y había mostrado señales de buena sintonía, que ahora parecen lejanas.

"¿Le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo?", preguntó Donald Trump.

"¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar. Estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", añadió el jefe de la Casa Blanca, según reportó la agencia ANSA.

El lunes, Meloni, había calificado de "inaceptables" las críticas de Trump a León XIV, después de que el pontífice estadounidense se pronunciara contra la guerra en Oriente Medio.

"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó en un comunicado. Meloni ya había hecho una declaración previa apoyando los esfuerzos del Papa por la paz y la reconciliación.

Trump salió al cruce de estos dichos. "Ella es la inaceptable, porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", sostuvo el presidente estadounidense.

Nuevas críticas al Papa

Poco antes de partir hacia un viaje a África, León XIV, nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas de Trump, que lo calificó de "débil" y "terrible para la política exterior".

Unas horas más tarde Trump rechazó retractarse de sus palabras. "No hay nada de lo que disculparse. Él está equivocado", dijo a los periodistas, y volvió a calificarlo de "débil".

Este martes, el mandamás de Washington, también en declaraciones a la prensa italiana, volvió a cargar contra el Sumo Pontífice y dijo que "no tiene idea de lo que pasa en Irán".

Trump afirmó que el Papa no comprende que Irán representa una amenaza nuclear: "No lo entiende", dijo, "y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado".

Italia suspendió el memorando de seguridad y defensa con Israel

En medio de las rispideces con Trump, Meloni anunció este martes que su gobierno suspenderá la renovación automática del acuerdo de defensa entre Italia e Israel, lo que según fuentes israelíes no tendrá efectos prácticos ya que se trata solo de un memorando de entendimiento.

"Dada la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", declaró Meloni durante un viaje a Verona.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, envió una carta a su homólogo israelí, Israel Katz, en la que anuncia la suspensión del memorando entre Italia e Israel. Dicho memorando, que establece un marco para la cooperación en materia de defensa en lo que respecta al intercambio de material militar e investigación tecnológica dentro de las fuerzas armadas, preveía su renovación cada cinco años y entró en vigor el 13 de abril de 2016.

Por su parte, fuentes israelíes dijeron al portal Ynet que "esto no es un acuerdo de seguridad, sino un memorando de entendimiento carente de sustancia real, y la decisión no tiene ninguna relevancia práctica".

La oposición italiana llevaba varios meses pidiendo al gobierno que suspendiera la renovación.

Las tensiones entre Italia e Israel se intensificaron la semana pasada después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de realizar disparos de advertencia contra un convoy de cascos azules italianos en el Líbano.