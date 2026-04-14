El conductor uruguayo que protagonizó el choque con tres víctimas fatales había tomado cocaína

Se trata de Federico Vicente Zavaleta, quien continuará detenido por el accidente ocurrido sobre la Ruta 34 el último domingo.

Hoy 13:36

Los análisis toxicológicos habrían confirmado la presencia de cocaína en la sangre del conductor uruguayo, Federico Vicente Zabaleta, tras el choque con tres víctimas fatales, el 26 de marzo pasado en Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 555, entre Icaño y Real Sayana.

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Así se informó este martes en audiencia en los tribunales de Añatuya, General Taboada, donde la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, prorrogó la detención de Zavaleta.

El mismo enfrenta cargos por "homicidio culposo agravado por el uso de sustancias prohibidas y multiplicidad de víctimas".

Ahora, trascendió que la Toyota no era propiedad del uruguayo y presentaba el chasis adulterado y no se descarta que le sean agravados los cargos e incluido "alteración de objetos registrables".

Vale recordar que en el accidente fallecieron, el reconocido organizador de eventos populares, Roberto de la Silva, 63; su esposa Elsa Mansilla, 69 y su hijo Marcelo de la Silva, 36.