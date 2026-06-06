Malas noticias para Boca: confirmaron el estadio para visitar a O’Higgins por la Copa Sudamericana

El Xeneize visitará al elenco chileno por los 16avos de final del certamen continental.

Hoy 16:42

O’Higgins de Chile recibirá finalmente a Boca en el estadio El Teniente de Rancagua por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El club trasandino logró convencer a la Conmebol y evitó mudar su localía a Santiago.

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El escenario del partido de vuelta estaba en duda porque el estadio del conjunto chileno no alcanza los 20 mil espectadores de capacidad que exige la Conmebol para esta instancia del certamen. Por ese motivo, existía la posibilidad de trasladar el encuentro a la capital chilena.

Sin embargo, la dirigencia de O’Higgins consiguió sostener la localía en su ciudad y jugará la revancha en Rancagua, donde buscará hacerse fuerte ante uno de los equipos más importantes del continente.

De esta manera, Boca visitará a O’Higgins el jueves 30 de julio, desde las 21.30, una semana después del partido de ida. El primer cruce se disputará el jueves 23 de julio, también a las 21.30, en La Bombonera.

La contracara de la decisión será el aforo. Apenas 14 mil hinchas podrán estar presentes en el estadio El Teniente, en un partido que genera una enorme expectativa por la presencia del Xeneize en territorio chileno.

Boca afrontará esta serie golpeado por su eliminación en la Copa Libertadores y con la Sudamericana como uno de los grandes objetivos del segundo semestre. Además, el club todavía define cuestiones centrales de su futuro deportivo, entre ellas la elección del nuevo entrenador.

El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para el Xeneize, será una serie clave para volver a meterse de lleno en la pelea internacional y empezar a reconstruir su camino continental.