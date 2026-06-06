Alemania perdió a una de sus joyas para el Mundial por una lesión muscular

Lennart Karl, joven promesa del Bayern Múnich, quedó descartado tras lesionarse en una práctica en Chicago. Julian Nagelsmann convocó a Assan Ouedraogo como reemplazante.

Hoy 17:09

La Selección de Alemania sufrió una baja sensible a pocos días del inicio del Mundial 2026. Lennart Karl, una de las grandes promesas del Bayern Múnich, quedó descartado de la competencia por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

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El mediocampista ofensivo de 18 años se lesionó durante un entrenamiento en Chicago, en la previa del amistoso ante Estados Unidos. El futbolista había encendido las alarmas el viernes, cuando debió abandonar la práctica y fue trasladado para realizarse estudios médicos.

El panorama inicial ya generaba preocupación. El entrenador Julian Nagelsmann había advertido que la situación “no pintaba bien” y que el cuerpo técnico debía esperar el diagnóstico para saber si sería necesario convocar a un reemplazante.

Finalmente, los exámenes confirmaron una lesión de gravedad suficiente para dejarlo afuera de la Copa del Mundo, un golpe duro para un jugador que había sido una de las sorpresas de la lista alemana.

Karl venía de una temporada de fuerte crecimiento en el Bayern Múnich, donde se consolidó como una de las joyas del recambio alemán gracias a su creatividad, velocidad y capacidad de desequilibrio en los últimos metros.

Ante su baja, Nagelsmann decidió citar a Assan Ouedraogo como reemplazante, mientras Alemania intenta reacomodar su estructura ofensiva en la recta final de la preparación.

El seleccionado alemán debutará en el Mundial el 14 de junio frente a Curazao, por el Grupo E. Luego enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador, en una zona en la que buscará dejar atrás las eliminaciones en primera ronda sufridas en los Mundiales de 2018 y 2022.

La ausencia de Lennart Karl representa un golpe deportivo y simbólico para Alemania, que pierde a una de sus apariciones más prometedoras justo antes de iniciar su camino mundialista.