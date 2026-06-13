Naiel Aguilera, la fan paraguaya que se volvió viral antes del Mundial 2026 y generó polémica con Larissa Riquelme

La joven modelo apareció alentando a la Albirroja, fue comparada con una imagen creada por inteligencia artificial y terminó envuelta en un inesperado cruce con la histórica “novia del Mundial”.

Hoy 09:50

Naiel Aguilera se convirtió en una de las figuras virales de Paraguay en la previa del Mundial 2026. La joven apareció en el estadio Defensores del Chaco con la camiseta de la Albirroja y sus fotos no tardaron en explotar en redes sociales.

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En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular en X, Instagram y TikTok. Muchos usuarios la llamaron la “musa del Mundial”, mientras que otros incluso pusieron en duda si se trataba de una persona real o de una imagen generada con inteligencia artificial.

La aparición de Naiel se dio en medio de la fiebre mundialista paraguaya, durante el amistoso que disputó la selección de Paraguay ante Nicaragua. Allí, la joven compartió fotos alentando al equipo nacional y desató una ola de comentarios.

“En serio pensé que era IA”, fue una de las frases que más se repitió entre los usuarios y que terminó impulsando aún más la viralización. También aparecieron mensajes como “Si esto no es IA, es increíble” y “La IA no puede alcanzar tal perfección”.

Quién es Naiel Aguilera

Daniela Naiel Aguilera Fischer, más conocida como Naiel Aguilera, tiene 19 años y es modelo, influencer y estudiante de psicología. Además, fue Miss Teen Paraguay 2022 y representó a su país en el certamen Miss Teen World.

Tras su explosión en redes sociales, muchos usuarios comenzaron a pedir que compita como Miss Universo Paraguay. Sus publicaciones con la camiseta de la Albirroja sumaron miles de “me gusta” y comentarios de apoyo.

En uno de sus mensajes más recientes, la joven expresó su emoción por acompañar a la selección paraguaya en la previa mundialista. “Comienza el sueño mundialista, y no puedo esperar para animar a la Albirroja. ¡Vamos Paraguay!”, escribió.

La reacción de Larissa Riquelme

La viralización de Naiel también tuvo repercusión por su comparación con Larissa Riquelme, quien alcanzó fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y desde entonces quedó identificada como la “novia del Mundial”.

Cuando algunos usuarios empezaron a llamar a Naiel como la nueva “musa” o incluso la nueva “novia del Mundial”, Larissa decidió marcar posición en sus redes sociales.

La actriz paraguaya aclaró que “La Novia del Mundial” es una marca registrada a su nombre. “Una marca registrada no es solo un nombre o una frase; es un activo legalmente protegido que representa años de trabajo, inversión, posicionamiento, reconocimiento público y la construcción de una identidad profesional”, expresó.

Naiel buscó bajar la tensión

Ante la repercusión, Naiel Aguilera salió a hablar desde sus historias de Instagram y agradeció el cariño recibido. “Me siento muy agradecida con todos ustedes, me siento muy afortunada de tenerlos como compatriotas. Realmente no esperaba tanto amor, tanto cariño”, señaló.

Además, negó ser una imagen creada con inteligencia artificial y aclaró que no pretende ocupar el lugar de nadie. “No quiero causar nada. No quiero quitarle el mérito, la historia, a nadie. Solo quiero disfrutar este momento que estamos viviendo de nuevo, no solo yo, sino todos juntos”, expresó.

De esta manera, la joven buscó desmarcarse de la polémica y disfrutar del fenómeno que la convirtió en una de las hinchas paraguayas más comentadas en la previa del Mundial 2026.