El mismo de la final en Qatar: Szymon Marciniak, el árbitro para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial

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Será la cuarta vez que el polaco dirija a la Albiceleste, la más recordada fue en la consagración ante Francia en la edición pasada de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina ya conoce al árbitro para su debut en el Mundial 2026 ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J. El encargado de impartir justicia será Szymon Marciniak, el juez polaco que dirigió la histórica final de Qatar 2022 ante Francia.
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La designación fue confirmada este sábado, a pocas horas del estreno mundialista del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La terna arbitral estará compuesta por Marciniak como juez principal, acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, quienes serán los asistentes 1 y 2, respectivamente.
Además, los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis cumplirán las funciones de cuarto árbitro y árbitro de reserva.
Esta será la cuarta vez que Marciniak dirija a la Selección Argentina. La primera fue en el debut del Mundial de Rusia 2018, cuando la Albiceleste empató 1-1 ante Islandia. En aquel partido, el árbitro sancionó un penal a favor que Lionel Messi no pudo convertir.
Luego volvió a dirigir al seleccionado nacional en Qatar 2022, primero en los cuartos de final, cuando Argentina venció 2-1 a Australia para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Su antecedente más recordado llegó en la final ante Francia, donde Argentina se consagró campeona del mundo. En aquel encuentro, Marciniak cobró un penal a favor de la Albiceleste, convertido por Messi, y dos en contra, ejecutados con éxito por Kylian Mbappé.
Ahora, el árbitro polaco volverá a cruzarse con la Selección en un partido importante: el debut mundialista ante Argelia, donde Argentina comenzará la defensa del título conseguido en Qatar.