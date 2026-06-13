Franco Colapinto largará 13º en el GP de Barcelona de Fórmula 1

El piloto argentino no logró meterse en la Q3. Su compañero Gasly quedó por debajo y partirá desde la 14° posición.

Hoy 12:54

Franco Colapinto completó una exigente clasificación en el Gran Premio de Barcelona, séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, y consiguió ubicarse en el 13° puesto tras registrar un tiempo de 1m16s191 en el circuito catalán de 4.657 metros.

En un fin de semana que se presenta como uno de los más complicados para Alpine F1 Team, el piloto argentino buscó hasta el final de la segunda ronda eliminatoria extraer el mejor rendimiento posible de su A526.

El funcionamiento de los autos de la escudería de Enstone volvió a mostrar prestaciones similares, aunque Colapinto quedó nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly, esta vez con una diferencia de siete décimas.

De todos modos, el equipo deberá seguir trabajando para encontrar soluciones a la inestabilidad que afectó a ambos chasis durante el fin de semana. En la clasificación, los Alpine utilizaron neumáticos blandos, en busca del mejor rendimiento a una vuelta.

Ahora, el foco estará puesto en la carrera del domingo, donde la estrategia será clave. Las altas temperaturas y la abrasividad del asfalto catalán obligarán a una gestión precisa de los neumáticos durante las 66 vueltas previstas.

Colapinto y Alpine deberán analizar junto a los ingenieros cuál será el mejor plan para intentar avanzar en el clasificador y aprovechar cualquier oportunidad en una competencia que exigirá ritmo, paciencia y cuidado del caucho.