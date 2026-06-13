Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 18º
X
Somos Deporte

Franco Colapinto largará 13º en el GP de Barcelona de Fórmula 1

El piloto argentino no logró meterse en la Q3. Su compañero Gasly quedó por debajo y partirá desde la 14° posición.

Hoy 12:54

Franco Colapinto completó una exigente clasificación en el Gran Premio de Barcelona, séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, y consiguió ubicarse en el 13° puesto tras registrar un tiempo de 1m16s191 en el circuito catalán de 4.657 metros.

En un fin de semana que se presenta como uno de los más complicados para Alpine F1 Team, el piloto argentino buscó hasta el final de la segunda ronda eliminatoria extraer el mejor rendimiento posible de su A526.

El funcionamiento de los autos de la escudería de Enstone volvió a mostrar prestaciones similares, aunque Colapinto quedó nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly, esta vez con una diferencia de siete décimas.

De todos modos, el equipo deberá seguir trabajando para encontrar soluciones a la inestabilidad que afectó a ambos chasis durante el fin de semana. En la clasificación, los Alpine utilizaron neumáticos blandos, en busca del mejor rendimiento a una vuelta.

Ahora, el foco estará puesto en la carrera del domingo, donde la estrategia será clave. Las altas temperaturas y la abrasividad del asfalto catalán obligarán a una gestión precisa de los neumáticos durante las 66 vueltas previstas.

Colapinto y Alpine deberán analizar junto a los ingenieros cuál será el mejor plan para intentar avanzar en el clasificador y aprovechar cualquier oportunidad en una competencia que exigirá ritmo, paciencia y cuidado del caucho.

TEMAS Franco Colapinto Fórmula 1
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Osados delincuentes ingresaron a dependencia policial y se llevaron armas, chalecos y otros elementos
  2. 2. Sorpresa en el Mundial 2026: robaron los botines de Inglaterra antes de su debut
  3. 3. Tragedia en la Ruta 34: motociclista muere tras ser embestido por un vehículo que huyó del lugar
  4. 4. Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje por el Mundial 2026
  5. 5. La nueva regla que se aplicó en Estados Unidos-Paraguay y generó polémica en el Mundial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT