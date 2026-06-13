Wos homenajeó al Indio Solari con una emotiva versión de “Quemarás”

El artista interpretó la canción que grabó junto al referente del rock nacional y emocionó al público con una puesta en escena cargada de simbolismo.

Hoy 12:12

La noche de este viernes en Villa Ballester tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Wos decidió rendirle homenaje al Indio Solari en medio de su show. Ante miles de personas, el joven artista detuvo por unos minutos la energía habitual de su presentación para abrir paso a un tributo cargado de emoción.

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El gesto llegó en un contexto especialmente sensible para la cultura nacional, atravesada por la reciente pérdida de una de las figuras más influyentes del rock argentino. Wos, quien en distintas oportunidades expresó su admiración por la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, eligió recordar al Indio con una canción que los unió artísticamente.

El momento más fuerte de la noche se dio cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de “Quemarás”, el tema que Wos e Indio Solari grabaron juntos para el álbum Descartable. La interpretación generó una reacción inmediata entre el público, que acompañó la canción con emoción y respeto.

La puesta en escena potenció todavía más el homenaje. Mientras Valentín Oliva cantaba en vivo sus partes, en la pantalla gigante del escenario se proyectó un video del Indio interpretando sus fragmentos, lo que provocó una ovación entre los presentes y dio la sensación de que su voz volvía a ocupar el centro de la escena.

Al finalizar la canción, la música se apagó y la pantalla mostró una imagen estática con una frase breve, pero contundente: “Gracias Indio. Eterno”.

Un homenaje que unió generaciones

La reacción del público fue unánime. El tributo de Wos no solo funcionó como un reconocimiento a una figura fundamental de la música argentina, sino también como un momento de comunión para una comunidad ricotera que aún transita el impacto de su partida.

Con este gesto, el artista volvió a dejar en claro el lugar que ocupa el legado del Indio Solari en las nuevas generaciones. Su obra, lejos de quedar detenida en el pasado, continúa resonando en músicos jóvenes que hoy marcan el pulso de la escena nacional.

El homenaje en Villa Ballester quedó como uno de los momentos más emotivos del show y como una prueba de que la música del Indio sigue viva en la memoria colectiva.