La nueva regla que se aplicó en Estados Unidos-Paraguay y generó polémica en el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La nueva regla que se aplicó en Estados Unidos-Paraguay y generó polémica en el Mundial

El árbitro Danny Makkelie recurrió al VAR por una acción de Miguel Almirón y aplicó la regla Mistaken Identity, una de las modificaciones reglamentarias de la FIFA para el Mundial 2026.

Hoy 10:02

El triunfo de Estados Unidos por 4-1 ante Paraguay, en el debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026, dejó una situación particular que generó debate entre los hinchas y rápidamente se instaló en redes sociales.

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En medio de un partido con goles y dominio del seleccionado anfitrión, el árbitro Danny Makkelie aplicó una de las nuevas reglas incorporadas por la FIFA para esta Copa del Mundo: la denominada Mistaken Identity.

La jugada ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Paraguay intentaba reaccionar con el resultado en contra. En uno de los ataques, Miguel Almirón cayó sobre el costado derecho del área y el árbitro sancionó un tiro libre peligroso para la Albirroja.

Sin embargo, pocos segundos después, Makkelie frenó el juego de manera inesperada, se tocó el auricular y fue directamente al VAR, ante el desconcierto de los futbolistas y los espectadores.

Luego de revisar la acción, el árbitro entendió que Almirón había simulado. Por eso, anuló la amarilla que había recibido Tim Ream, amonestó al delantero paraguayo y otorgó salida para Estados Unidos.

La decisión generó sorpresa y polémica entre los fanáticos, especialmente por la utilización de esta nueva herramienta reglamentaria para modificar una sanción vinculada a una simulación.

No fue la única regla nueva que tuvo protagonismo en el arranque del Mundial. En el partido entre Canadá y Bosnia, el árbitro argentino Facundo Tello también aplicó una modificación reglamentaria.

En ese encuentro, el lateral bosnio Sead Kolasinac demoró más de cinco segundos en realizar un saque de banda. Tello consideró que estaba retrasando el juego de manera intencional y le otorgó la posesión a Canadá.

De esta manera, las nuevas reglas de la FIFA ya empezaron a tener impacto en los primeros partidos del Mundial 2026, con decisiones que no pasaron inadvertidas y que abrieron el debate entre hinchas, jugadores y especialistas.

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