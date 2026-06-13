La nueva regla que se aplicó en Estados Unidos-Paraguay y generó polémica en el Mundial

El árbitro Danny Makkelie recurrió al VAR por una acción de Miguel Almirón y aplicó la regla Mistaken Identity, una de las modificaciones reglamentarias de la FIFA para el Mundial 2026.

Hoy 10:02

El triunfo de Estados Unidos por 4-1 ante Paraguay, en el debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026, dejó una situación particular que generó debate entre los hinchas y rápidamente se instaló en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio de un partido con goles y dominio del seleccionado anfitrión, el árbitro Danny Makkelie aplicó una de las nuevas reglas incorporadas por la FIFA para esta Copa del Mundo: la denominada Mistaken Identity.

La jugada ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Paraguay intentaba reaccionar con el resultado en contra. En uno de los ataques, Miguel Almirón cayó sobre el costado derecho del área y el árbitro sancionó un tiro libre peligroso para la Albirroja.

Sin embargo, pocos segundos después, Makkelie frenó el juego de manera inesperada, se tocó el auricular y fue directamente al VAR, ante el desconcierto de los futbolistas y los espectadores.

Luego de revisar la acción, el árbitro entendió que Almirón había simulado. Por eso, anuló la amarilla que había recibido Tim Ream, amonestó al delantero paraguayo y otorgó salida para Estados Unidos.

La decisión generó sorpresa y polémica entre los fanáticos, especialmente por la utilización de esta nueva herramienta reglamentaria para modificar una sanción vinculada a una simulación.

No fue la única regla nueva que tuvo protagonismo en el arranque del Mundial. En el partido entre Canadá y Bosnia, el árbitro argentino Facundo Tello también aplicó una modificación reglamentaria.

En ese encuentro, el lateral bosnio Sead Kolasinac demoró más de cinco segundos en realizar un saque de banda. Tello consideró que estaba retrasando el juego de manera intencional y le otorgó la posesión a Canadá.

De esta manera, las nuevas reglas de la FIFA ya empezaron a tener impacto en los primeros partidos del Mundial 2026, con decisiones que no pasaron inadvertidas y que abrieron el debate entre hinchas, jugadores y especialistas.