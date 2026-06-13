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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 14º
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Una extraña figura fue filmada de noche en el interior de Chaco y generó miedo entre los vecinos

El video fue registrado en Quitilipi y rápidamente se viralizó en redes sociales por la silueta que aparece moviéndose en plena oscuridad.

Hoy 11:02
Extraña figura en Chaco

Un video grabado durante la noche en la localidad chaqueña de Quitilipi generó sorpresa, temor y todo tipo de comentarios en redes sociales. En las imágenes se observa una extraña figura moviéndose a la distancia, en medio de una zona con poca iluminación.

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La grabación fue compartida por una página local y no tardó en viralizarse entre los vecinos y usuarios de distintas plataformas. “Filmado hace un rato por una vecina”, señalaron en la publicación que acompañó el video.

La escena fue registrada desde una vereda y muestra una silueta en la oscuridad, lo que despertó numerosas especulaciones. Algunos usuarios hablaron de una supuesta “criatura”, mientras que otros tomaron la situación con humor y pidieron no sacar conclusiones apresuradas.

Hasta el momento, no hay información oficial que permita determinar qué fue lo que apareció en la grabación. Sin embargo, el video provocó inquietud en la zona y se convirtió rápidamente en tema de conversación.

El episodio ocurrió en Quitilipi, localidad ubicada en el centro de la provincia de Chaco, donde la misteriosa figura filmada en plena noche sigue generando repercusión entre los vecinos.

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