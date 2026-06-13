Añatuya: secuestraron un automóvil con patente "trucha" y documentación apocrifa

Personal policial que patrullaba detectó un vehículo que llamó la atención por el dominio colocado aparentemente apócrifo, una cerradura forzada y señas evidentes de repintado en el guardabarros.

Hoy 11:57

Un procedimiento de rutina realizado por efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13 derivó en el secuestro de un automóvil que presentaba severas irregularidades, tanto en su documentación como en su identificación externa. El hecho ocurrió este mediodía en la zona céntrica de esta ciudad.

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El operativo se registró cuando personal policial que patrullaba la calle Alvear —entre Av. Belgrano y Dr. Stemberg— detectó un vehículo marca Ford que llamó la atención de los uniformados por presentar el dominio colocado aparentemente apócrifo, una cerradura forzada y señas evidentes de repintado en el guardabarros.

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Al solicitar la documentación, el conductor —un hombre oriundo de Colonia Dora que viajaba acompañado por una mujer— presentó una cédula de identificación que, tras ser verificada, resultó ser falsa. Según los informes de la planta verificadora, el documento no correspondía al titular vigente del rodado, sino a una persona domiciliada en Benavídez, provincia de Buenos Aires. Además, la cédula carecía de las medidas de seguridad reglamentarias.

Tras consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que el vehículo registraba pedidos pendientes. Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Alejandra Sobrero, el automóvil fue secuestrado preventivamente y trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 41, donde se llevan a cabo las actuaciones judiciales para esclarecer la procedencia del rodado y deslindar responsabilidades del conductor.