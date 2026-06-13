Senesi llegó a Kansas y ya piensa en el Mundial: “Es el sueño de cualquier chico”

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El defensor se sumó a la Selección Argentina en reemplazo de Leonardo Balerdi y contó cómo vive la convocatoria de último momento para disputar la Copa del Mundo.
Marcos Senesi llegó a Kansas durante la madrugada del sábado para sumarse a la Selección Argentina, luego de ser convocado por Lionel Scaloni en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó afuera del Mundial 2026 por lesión.
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El defensor, flamante refuerzo de Tottenham, no ocultó su emoción en sus primeras declaraciones tras arribar a la concentración albiceleste.
“Jugar un Mundial es todo, el sueño de cualquier chico cuando arranca a jugar a la pelota en el barrio”, expresó Senesi, visiblemente feliz por la oportunidad.
El llamado de la Selección lo encontró de vacaciones en Ibiza, junto a su pareja. Sin embargo, el futbolista nunca dejó de entrenarse mientras esperaba una posible citación de último momento.
“El objetivo ahora es aprovechar la oportunidad al máximo”, sostuvo el zurdo de 29 años. Y agregó: “Estoy muy contento, realmente feliz con esta chance”.
Senesi también tuvo un gesto para Balerdi, quien debió abandonar la concentración por una lesión muscular. “Lo primero es mandarle un abrazo grande al Flaco, que está en una situación muy difícil. Le deseo que tenga una pronta recuperación”, manifestó.
La decisión de Scaloni de convocarlo tuvo que ver no solo con la posición del jugador desafectado, sino también con la lesión muscular de Nicolás Tagliafico. Senesi puede desempeñarse como zaguero central y también como lateral izquierdo, una versatilidad clave para el cuerpo técnico.
El defensor surgido en San Lorenzo, con pasado en Feyenoord y Bournemouth, lleva cuatro temporadas asentado en la Premier League y llega en un gran momento de su carrera.
Tras recibir la convocatoria, inició una extensa travesía rumbo a Kansas, con escalas en Frankfurt y Chicago, para ponerse rápidamente a disposición del plantel argentino.
Senesi ya tiene la mente puesta en su nuevo desafío con Tottenham, pero antes cumplirá uno de los grandes sueños de su vida: vestir la camiseta de la Selección Argentina en una Copa del Mundo.