Senesi llegó a Kansas y contó cómo vivió el llamado de la Selección junto a su novia

El defensor fue convocado de urgencia para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista del Mundial y relató la reacción que se volvió viral en redes sociales.

Hoy 09:51

Marcos Senesi ya está en Kansas para sumarse a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. El defensor fue convocado de último momento para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó afuera por lesión, y no ocultó su felicidad al arribar a la concentración albiceleste.

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Apenas bajó del avión, el central tuvo un gesto hacia su compañero lesionado. “Primero, quiero mandarle un abrazo grande al Flaco, a Leo Balerdi. Es una situación difícil para él, le deseo una pronta recuperación”, expresó.

Luego, Senesi habló de la emoción por la oportunidad mundialista. “Ahora estoy contento por esta oportunidad, muy feliz y agradecido”, agregó el defensor, que se suma al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El futbolista contó que vivió los últimos días entre entrenamientos y expectativa, aunque sin novedades concretas hasta el final. “Estaba a la expectativa, no tuve noticias hasta el final. Pero siempre tuve la esperanza, aunque sea mínima. Cuando llegó el llamado, fue una alegría enorme”, relató.

Senesi explicó que la comunicación llegó desde el cuerpo técnico de la Selección y que todo se dio de manera rápida. “Fue una llamada en general, y la verdad que estoy muy contento de poder estar acá”, señaló.

Uno de los momentos más comentados fue el video de su reacción junto a su novia, la futbolista Kelci-Rose Bowers, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Fue algo espontáneo. Ella estaba filmando porque se estaba cambiando y, justo, me entró la llamada. Todo fue muy ahí, no pude elegir otro momento”, contó entre risas el defensor.

Para Senesi, la convocatoria representa cumplir uno de los grandes sueños de su carrera. “Es todo. Es el sueño que cualquier chico tiene cuando arranca a jugar en su barrio. Hoy lo estoy viviendo y estoy muy feliz”, expresó.

Tras su llegada a Kansas, el defensor quedará a disposición del cuerpo técnico y comenzará a entrenarse con el plantel argentino, que ultima detalles para el debut mundialista.