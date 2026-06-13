El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 13 de junio: cielo mayormente nublado y una máxima de 23°C

Los santiagueños tendrán un sábado con condiciones estables y temperaturas agradables, ideal para realizar actividades al aire libre, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Para este sábado 13 de junio, se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la mañana se prevé presencia de neblina. En horas de la tarde y la noche las condiciones se mantendrán nubladas, sin probabilidades de precipitaciones.

Además, el viento irá rotando desde el norte hacia el sur y sudeste, con velocidades que podrían alcanzar entre 23 y 41 kilómetros por hora, registrándose ráfagas de hasta 59 km/h durante la noche.

El domingo llegan las lluvias

Para el domingo 14 de junio, el organismo nacional pronostica un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima de apenas 15°C.

Las primeras horas del día podrían estar acompañadas por lluvias aisladas y lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% durante la madrugada y la mañana.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderían a mejorar, aunque el cielo continuará mayormente nublado.

Los vientos soplarán desde el sector noreste y sudeste con velocidades moderadas de entre 7 y 22 km/h.

De esta manera, el fin de semana en Santiago del Estero mostrará dos escenarios distintos: un sábado agradable y templado, seguido por un domingo más fresco e inestable, especialmente durante las primeras horas de la jornada.