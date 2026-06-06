Brutal ataque en el barrio 8 de Abril: un hombre recibió machetazos y lucha por su vida

La víctima, de 36 años, fue hallada gravemente herida en la vía pública con golpes y una profunda lesión provocada por un arma blanca. Permanece internada en terapia intensiva.

Hoy 17:00

Un violento episodio conmociona al barrio 8 de Abril luego de que un hombre fuera encontrado gravemente herido tras sufrir una feroz agresión que lo dejó al borde de la muerte.

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La víctima fue identificada como Coronel, de 36 años, quien presentaba múltiples golpes y un profundo corte presuntamente provocado con un machete cuando fue hallado en inmediaciones del Pasaje 20 y calle 222.

Según el informe policial, el hombre fue encontrado durante la madrugada por un joven de 23 años que reside sobre calle Eduardo Miguel. Al salir de su vivienda, observó a Coronel tendido sobre la vereda, con visibles heridas y en un delicado estado de salud.

Ante la dramática escena, el vecino alertó de inmediato a efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 6, que acudieron al lugar junto con personal médico.

Internado en estado crítico

Una ambulancia del SEASE 107 trasladó de urgencia a Coronel al Hospital Regional, donde permanece internado bajo estricta observación médica.

De acuerdo con allegados a la víctima, las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad, por lo que debió ser alojado en la unidad de terapia intensiva.

"Lamentablemente lucha por su vida", señalaron personas cercanas al hombre, quienes siguen con preocupación su evolución.

Mientras tanto, la Policía lleva adelante las tareas investigativas para establecer cómo se produjo la agresión y quiénes fueron los responsables del ataque que dejó a Coronel en estado crítico.